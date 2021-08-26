وزيرة التضامن تمنح إعانات مالية للعائلات المتضررة من الحرائق

قالت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، إنه سيتم منح إعانات مالية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وأوضحت كريك أن الإعانات سيتم منحها لكل عائلات ضحايا الحرائق عبر التراب الوطني.

وأضافت، وزيرة التضامن، أنه سيتم أيضا تقديم التعويضات التي يمنحها صندوق الضمان الاجتماعي. وحيت، الوزيرة، الهبة التضامنية للشعب الجزائري لمساعدة المتضررين من الحرائق. وتابعت “الهبة التضامنية تؤكد أواصر التضامن والأخوة والوحدة للشعب الجزائري”.

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