وزيرة التضامن تمنع الجزائريين من مشاهدة الحجاج المتكفل بهم من قبل الرئيس

لم تسمح وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، غنية إيداليا، للأسرة الإعلامية من تغطية توجه 118 مسن إلى البقاع المقدسة.

في خرجة غريبة وغير معتادة، خاصة وأنه متكفل بهم من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لأداء مناسك الحج لموسم 2018.

وقال محمد عصماني رئيس تحرير بقناة “النهار”في تغريدة له أن “وزيرة التضامن تحرم الجزائريين من مشاهدة حجاج الجزائر.

من فئة المعوزين والمسنين والمتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية مثلما إعتدنا كل سنة ومشاهدة زغاريدهم ودعواتهم للجزائر.

بالخير والبركة وتمنع القنوات الخاصة من تغطية رحلتهم نحو البقاع المقدسة …انه التضامن على طريقة إدالية”.