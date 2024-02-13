وزيرة التضامن: تمويل 262 مشروع السنة الفارطة

قالت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكرو، أنه تم تسجيل إستراتيجية في سبيل ترقية الخدمة العمومية. وتسهيل الولوج إليها عبر آفاق الرقمنة، حفاظا على ديمومة الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية.

وأشارت الوزيرة خلال كلمة لها في الملتقى الوطني حول التنمية الاجتماعية بافاق اقتصادية. أنه من أهم محاور هذه الإستراتيجية برنامج مناطق الظل الذي أقره رئيس الجمهورية قاطرة لتنمية المناطق النائية في مجالات حيوية. لسد احتياجات أساسية لعديد الفئات الهشة.

وأضافت أن عمل قطاع التضامن الوطني على تحديدها واستهداف مستحقيها وتلبية متطلباتها. عبر برامج وتدابير جعلت من إدماج هذه الفئات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية هدفا أساسيا في مسار التنمية الوطنية.

وأوضحت كريكرو في ذات السياق، ان لمشاريع التنمية الجماعية خاصة في تمويل المشاريع المدرة للدخل بحصيلة تفوق 262 مشروع أواخر سنة 2023. كما بلغ عدد مشاريع برنامج أشغال المنفعة العمومية لخلق فرص عمل من خلال ترقية المقاولة المحلية. الصغيرة والحرفية 872 مشروع منفعة عمومية. أستحدث 9957 منصب عمل مؤقت.

وأكدت الوزيرة ان البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني. عن إستفادة ما يزيد عن 27257 امرأة من قرض مصغر، و 27549 امرأة مستفيدة من التكوين المهني.

وبلغ عدد الحرفيات 137.849 امرأة، خلقت ما يفوق 84.993 منصب عمل، شملت 1272 بلدية. و تضيف الوزيرة- حيث لازال البرنامج متواصل ليتم إدماج أكبر عدد ممكن من النساء المبدعات. ضمن مؤسسات مصغرة تسعى للمحافظة على ديمومة نشاطها، بالاضافة إلى دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة. الذي أطلقه القطاع سنة 2022 كدليل جامع لكل آليات إدماج المرأة في مسار التنمية الوطنية. وفقا للتحقيقات الاجتماعية المنجزة من كل الخلايا الجوارية للتضامن الموزعة عبر كافة التراب الوطني.

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