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وزيرة التضامن تهنئ الجزائريين بالشهر الفضيل وتدعو المولى ليزيل عنا الوباء

الوطني
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وزيرة التضامن تهنئ الجزائريين بالشهر الفضيل وتدعو المولى ليزيل عنا الوباء
بقلم نادية بن طاهر

هنأت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الشعب الجزائري والأمة الإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء في رسالة الوزيرة والتي تحوز “النهار اونلاين” على نسخةمنها: “أرفع اسمى عبارات التهاني إلى الشعب الجزائري خاصة وإلى الأمة الاسلامية عامة، سائلة المولى عزوجل أن يهله علينا بالأمن والإيمان وأن يعيده بالخير واليمن والبركات”.

وأضافت الوزيرة في رسالتها: “وإذ أهنئ الشعب الجزائري بحلول هذا الشهر المبارك، أخص بالذكر موظفي القطاع والفئات المتكفل بها، أدام الله عليهم جميعا موفور الصحة والعافية”.

وتابعت كريكو:”وإذ نغتنم حلول هذه الأيام المباركة، لنرفع ايدينا تضرعا إلى الله عز وجل ليزيل عنا هذا الوباء، وندعوا بالرحمة والمغفرة لضحاياه والشفاء لمرضاه، ونتمنى للشعب الجزائري دوام التآزروالتلاحم”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=810202

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