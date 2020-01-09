وزيرة التضامن تهنئ الجزائريين بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

هنأت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، اليوم الخميس، الجزائريين بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وجاء في رسالة تهنئة الوزيرة إلى الشعب الجزائري، بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة:

“بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، يسعدني أن أعرب لكافة الشعب الجزائري أصالة عن نفسي ونيابة عن إطارات وموظفي قطاع التضامن الوطني، عن أحر التهاني، وأطيب التماني، متمنية له سنة أمازيغية سعيدة، راجية من الله عز وجل أن يعيدها علينا وبلدنا العزيز ينعم بفضائل الأمن والاستقرار، ويحيا في كنف الرقي والإزدهار”.

وأضافت “وإذ أهنئ الشعب الجزائري بهاته السانحة السعيدة التي تذكرنا بوشائج التضامن، وشيم التآزر التي اتسم بها آباؤنا وأجدادنا، لا يفوتني أن أجزي بتهاني الخاصة والخالصة لشرائح عزيزة على قلوبنا، مسنين، وذوي احتياجات خاصة، وطفولة، ونساء، المقيمين على مستوى المراكز التابعة للوزارة، راجية من المولى عز وجل أن يمتعهم بموفور الصحة والهناء، ويفيض عليهم ببشائر الخيرات والمسرات”.