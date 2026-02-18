وزيرة التضامن تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة ذكرى يوم الشهيد

تقدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بأخلص عبارات التهاني للشعب الجزائري بمناسبة إحياء ذكرى يوم الشهيد الموافق لـ 18 فيفري من كل سنة.

وجاء في نص التهنئة “بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، الموافق 18 فيفري، نقف لنرفع واجب الوفاء والإكبار والترحم. على شهداء الجزائر الأبرار، الذين وهبوا للوطن أعمارهم، وكتبوا بدمائهم الزكية ميثاق الحرية. وملحمة الانتصار على الظلم والعدوان، لتكون تضحياتهم الجسام عنوانا لمجد الأمة، وعزة الوطن”.

وأضافت الوزيرة “وفي هذه السانحة العزيزة نجدد العهد مع المبادئ التي ارتقى من أجلها خيرة أبناء هذا الوطن المفدى. ونستلهم العبر من بطولاتهم لإذاعتها في وجدان الناشئة والشباب لنستمد منها جميعا أنبل القيم في التضحية. والتضامن والارتباط بشموخ الوطن، ولكي نعمل جميعا على الوفاء لرسالة الشهداء الخالدة من أجل أن تظل الجزائر حرة كريمة وعزيزة منتصرة ببناتها وأبنائها، تهتدي بشموخ تاريخها إلى حاضر مشرق وتبني أمجادها لمستقبل أكثر إشراقا وازدهارا”.

تحيا الجزائر، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور