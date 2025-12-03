وزيرة التضامن تهنئ ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدمت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بأطيب التهاني وأخلص عبارات التقدير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لـ 3 ديسمبر من كل سنة.

وجاء في تهنئة الوزيرة “بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لـ 3 ديسمبر من كل سنة. يطيب لي أن أتوجه إلى الأعزاء من ذوي الهمم العالية في ربوع وطننا الشامخ بأصدق عبارات التقدير مع خالص الاعتزاز. بإرادتكم القوية وطاقاتكم الخلاقة التي تجسد معنى التفاني والمثابرة في تحويل التحديات إلى واقع يشع بالإرادة والأمل”.

وأضافت الوزيرة “إنني وبهذه المناسبة الكريمة أجدد لكم التزام قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بمواصلة تعزيز منظومة حقوقكم عامة والتعليم المتخصص، وتجويد نوعية الخدمات بشكل خاص بما يضمن لكم فرصا أوسع للمشاركة الفعالة والإسهام في البناء الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا العزيزة”.

كما تمنت لهم دوام الصحة والعافية والمزيد من التألق في مسارهم الدراسي والمهني “وكل عام وأنتم بخير”.

