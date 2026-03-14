وزيرة التضامن تهنئ ذوي الهمم

هنأت اليوم السبت، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة الموافق لـ 14 مارس من كل سنة، ذوي الاحتياجات الخاصة عبر ربوع الوطن.

وجاء في نص تهنئة وزيرة التضامن “بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. الموافق لـ 14 مارس من كل سنة، يسعدني أن أتوجه إلى ذوي الهمم العالية. بأصدق عبارات التقدير لكم، مع خالص الاعتزاز بإرادتكم القوية، وطاقاتكم الخلاقة التي تتعطر بالأمل والتحدي”.

أضافت “وبهذه المناسبة الكريمة أجدد لكم التزام قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بمواصلة تعزيز منظومة حقوقكم ومكتسباتكم في الإدماج الاجتماعي بما يحقق المشاركة الفعالة في مختلف المجالات، والإسهام في البناء الوطني والاقتصادي لبلادنا، أتمنى لكم دوام العافية، وكل عام وأنتم بخير”.

