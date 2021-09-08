وزيرة التضامن تُؤكد حرص الدولة القوي على محو كل أشكال الأمية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، حرص الدولة القوي على محو كل أشكال .الأمية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور، في كلمة لها خلال الملتقى الوطني لمحو الأمية المعلوماتية

ونظمت الجمعية الجزائرية لمحور الأمية “إقرا”، اليوم الأربعاء، ملتقى وطني حول محو الأمية المعلوماتية في العصر الرقمي، تحت شعار من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية.

وحسب بيان لقصر الثقافة، تم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحضر الملتقى وزراء الرقمنة والإحصائيات، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الثقافة والفنون، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة.

وتم خلال الملتقى الذي نظم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية تكريم المتمدرسات من أعضاء الجمعية.

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