وزيرة التضامن تُتابع تحضيرات الدخول الإجتماعي والمدرسي

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، صباح اليوم الأحد، على اجتماع تنسيقي ضم إطارات الإدارة المركزية للوزارة، خصص لتقييم مدى تقدم تنفيذ البرامج القطاعية، ودراسة جملة من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها التحضير للدخول الاجتماعي والدخول المدرسي المقبل.

ويأتي ذلك، حسب بيان للوزارة، في إطار الحرص على ضمان جاهزية مختلف الهياكل والمؤسسات. وتوفير أفضل ظروف التكفل بالفئات المستهدفة.

واستُهل الاجتماع باستعراض مستوى تقدم التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تم الوقوف على مدى جاهزية مختلف المؤسسات والهياكل التابعة للقطاع لاستقبالهم. ومتابعة تقدم عمليات اقتناء الوسائل والتجهيزات البيداغوجية والتعليمية المكيَّفة، بما يستجيب لخصوصية مختلف أنواع الإعاقة.

كما شمل الاجتماع أيضا مدى تقدم التحضيرات الخاصة ببرنامج المحافظ المدرسية. حيث تم الوقوف على الترتيبات التنظيمية واللوجستية المتعلقة باقتناء المحافظ المدرسية. بما يضمن مرافقة الأسر محدودة الدخل، وتخفيف الأعباء الاجتماعية عنها.

وفيما يتعلق بالتحضير للدخول المدرسي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. شددت الوزيرة على ضرورة استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والبيداغوجية والإدارية. بما يضمن انطلاق الموسم الدراسي في أفضل الظروف. لاسيما على مستوى المراكز المتخصصة الأربعة التي تم تدشينها بكل من تبسة، وبشار، ووهران، وتيبازة.

مؤكدة على أهمية توفير جميع شروط التكفل والتأطير البيداغوجي والتربوي. وتسخير الموارد البشرية المتخصصة، وتقديم خدمات نوعية تستجيب لاحتياجاتهم. بما يجسد الرؤية الجديدة للدولة في الارتقاء بمنظومة التكفل.

وفي السياق ذاته، أسدت الوزيرة تعليمات بالشروع، ابتداء من الأسبوع المقبل، في إطلاق الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية باضطراب طيف التوحد. والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، ونشر ثقافة التشخيص والكشف المبكر. وترسيخ مبادئ الإدماج، والتعريف بالمكتسبات النوعية التي عززت بها الدولة منظومة التكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي مقدمتها المركز الوطني للتوحد والمراكز المتخصصة الجديدة.

وأكدت الوزيرة، في ختام الاجتماع، على ضرورة التقيد الصارم بالآجال المحددة لاستكمال مختلف التحضيرات. مع تكثيف التنسيق بين الهياكل المركزية والمصالح المحلية. وإرساء آليات دقيقة للمتابعة الميدانية والتقييم المستمر.