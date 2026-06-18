وزيرة التضامن تُدشن المركز المتخصص للتكفل بالأشخاص المصابين بالتوحد في تيبازة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة د.صورية مولوجي، رفقة محمد الأمين بن شاولية والي ولاية تيبازة. على مراسم تدشين المركز المتخصص في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد بولاية تيبازة.

ووقفت الوزيرة على مختلف المرافق والأجنحة المتخصصة التي يتوفر عليها هذا المركز الجديد. حيث عاينت الهياكل الموجهة للتكفل بالأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. على غرار فضاءات التشخيص والتقييم، قاعات التأهيل البيداغوجي والنفسي. بالإضافة كذلك إلى فضاءات المرافقة الاجتماعية والتكفل المتعدد التخصصات. والتي تم تجهيزها بما يضمن توفير بيئة علاجية وتربوية متكاملة وفق معايير متخصصة.

ويأتي هذا المركز استكمالا للمسار الذي باشره قطاع التضامن الوطني تجسيدا للرؤية الجديدة الهادفة إلى تطوير وتعزيز منظومة التكفل المتخصص بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد. حيث يعد المركز الرابع الذي تشرف الوزيرة على تدشينه ووضعه حيز الخدمة، بعد المراكز التي تم تدشينها في غضون الأسابيع القليلة الماضية بكل من ولايات تبسة وبشار ووهران. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى إيلاء عناية خاصة بفئة الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وضمان أفضل ظروف التكفل والمرافقة النوعية الشاملة لتحقيق إدماج فعلي لهذه الفئة داخل المجتمع.

وتعدّ هذه المراكز الأربعة المتخصصة التي تم فتحها خلال المرحلة الأخيرة، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-82 الصادر بتاريخ 14 جانفي 2026. المتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها. هياكل موجهة لاستقبال الأطفال المعنيين ابتداء من سن ثلاث سنوات. حيث ستوفر لهم برامج مشخصة وفردية ذات أبعاد متعددة، تشمل الجوانب التربوية والتعليمية والصحية والترفيهية، بما يتماشى مع حالة ودرجة إصابة كل طفل.

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