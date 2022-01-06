وزيرة التضامن تُعلن إطلاق دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة

أعلنت وزير التضامن والاسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو اليوم الخميس، عن اطلاق دليل الادماج الاقتصادي للمرأة الجزائرية في طبعته الأولى.

و يأتي هذا في كلمة للوزيرة في إطار تنفيد برنامج قطاعي مشترك لدعم انخراط المراة. وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون.

وفي هذا السياق أوضحت كريكو أن هذا الدليل ُيعد وسيلة توعوية وتم انجازه لفائدة المراة عموما والماكثة في البيت على وجه الخصوص لأجل تنمية فكرة المقاولاتية.

كما نوهت إلى مجهودات المنظمات الأممية في مجال ترقية قدرات المراة الاقتصاديةـ في اطار برنامج صندوق الأمم المتحدة.

بالمقابل أشادت الوزيرة بدور الجمعيات الوطنية وجددت بالمناسبة عزمها على مرافقتها وندعيمها.

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وزيرة التضامن تُؤكد حرص الدولة القوي على محو كل أشكال الأمية

كما أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، حرص الدولة القوي على محو كل أشكال .الأمية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور، في كلمة لها خلال الملتقى الوطني لمحو الأمية المعلوماتية

ونظمت الجمعية الجزائرية لمحور الأمية “إقرا”، اليوم الأربعاء، ملتقى وطني حول محو الأمية المعلوماتية في العصر الرقمي، تحت شعار من أجل جزائر جديدة بلا أمية معلوماتية.

وحسب بيان لقصر الثقافة، تم تنظيم هذا الملتقى، تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحضر الملتقى وزراء الرقمنة والإحصائيات، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الثقافة والفنون، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، والمفوضة الوطنية لحماية الطفولة.

وتم خلال الملتقى الذي نظم اليوم بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية تكريم المتمدرسات من أعضاء الجمعية.

وزيرة التضامن: عناية خاصة تحظى بها الطفولة في مخطط عمل الحكومة

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. في وقت سابق أن فئة الطفولة تحظى باهتمام وعناية خاصة ضمن طيات مخطط عمل الحكومة.

و أبرزت الوزيرة في كلمة لها على هامش الإحتفالات باليوم العالمي للطفل مدى الاهتمام والعناية الخاصة التي تحظى بها الطفولة الجزائرية ضمن طيات التشريعات الوطنية.

ومخطط عمل الحكومة تنفيذا لتعلميات رئيس الجمهورية عبالمجيد تبون وهذا بتوثيق المصلحة الفضلى للطفل في القانون الأسمى للبلاد وترسيخها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 لاسيما المادة 71 .