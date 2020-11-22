وزيرة التضامن: حملة تلقيح كبار السن ضد الأنفلونزا ستشمل مناطق الظل

أكدت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، إن الحملة الوطنية لتلقيح كبار السن ضد الأنفلونزا الموسمية، ستكون على المستوى الوطني وتشمل مناطق الظل.

وأوردت الوزيرة، اليوم الأحد، خلال إشرافها رفقة وزير الصحة، على إنطلاق هذه الحملة من العاصمة، أنه قد تم تنظيم هذه الحملة نظرا لحساسية هذه الفئة خاصة في ظل الأزمة الصحية.

وأضافت كريكو، إن المجهودات لا تزال قائمة في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن العديد قد إلتزموا الحجر الصحي لتفادي العدوى بفيروس كورونا.

ودعت الوزيرة، إلى ديمومة توخي الحيطة والحذر، لتفادي العدوى بالفيروس التاجي.

كما وجهت كريكو، بهذه المناسبة، تحية للجيش الأبيض، مؤكدة أننا وبرفقتهم سنتغلب على هذا الفيروس وعلى الأزمة الصحية.