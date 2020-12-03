وزيرة التضامن: دعم انخراط فئة ذوي الإحتياجات الخاصة في الأسواق الدولية

أكدت وزيرة التضامن كوثر كريكو، أنه سيتم دعم إنخراط فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، في الأسواق الدولية فضلا عن الأسواق الوطنية.

وكشفت كريكو، أنه وبالتنسيق مع جهاز الأمم المتحدة للسكان، سيتم تنفيذ استراتيجة وطنية ذات بعد دولي، لدعم إنخراط هذه الفئة في الأسواق الدولية.

وشددت الوزيرة، على أنها تثق في قدرات ومؤهلات فئة ذوي الإحتياجات الخاصة، وسيتم دعمهم بالتنسيق مع جميع القطاعات والمجتمع المدني وأجهزة الدولية.

ويأتي هذا، على هامش إحياء اليوم العالمي لذوي الإحتياجات الخاصة، بمشاركة الوزير الأول، وهو ما اعتبرته الوزيرة، دليلا على الإرادة السياسية لترقية حقوق هذه الفئة.

وأكدت كريكو، إن قطاع التضامن يبذل مجهودات في إطار ترقية حقوق هذه الفئة، وهي استراتيجية جديدة لدعم إنخراطها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت كريكو، إلى إن هذه الفئة، مستفيدة من أجهزة الدولة للمساعدة، مثل برامج لكناك ولونساج وغيرها، من خلال السياسة التدعيمية للدولة.