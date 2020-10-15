وزيرة التضامن: سخرنا آليات لدعم المرأة الريفية وتسويق منتجاتها

أكدت وزيرة التضامن، إن الدولة سخرت آليات لدعم المرأة الريفية، من أجل تسويق منتجاتها وعرضها وكذا مساعدتها على التعريف بالمنتوج المحلي.

وأوردت الوزيرة، في كلمة لها خلال الندوة الدولية الأولى حول موضوع المرأة الريفية ضمن عالم المقاولاتية، اليوم الخميس، إن هذه الندوة جاءت بعد قناعة بقدرات المرأة الريفية.

وجاء ذلك، بعد زيارة المرأة الريفية، بمختلف ولايات والوطن، والإطلاع على قدراتها، لتدعيمها على المستوى الوطني، تضيف الوزيرة.

مشيرة، إلى إن خير مثال على انفتاح المرأة الريفية، هو مشاركتها في معارض من مختلف الولايات للتعريف بمنتجاتها ودعم التراث الجزائري.

ومن جهة أخرى، كشفت الوزيرة، عن إطلاق الحملة التحسيسية للتوعية حول سرطان الثدي على مستوى المناطق النائية بالتنسيق مع وزارة الصحة، للحفاظ على صحة المرأة الريفية.