وزيرة التضامن: سندعم المرأة والمسنين ونفتح قنوات الحوار مع الجميع

قالت وزيرة التضامن، كوثر كريكو، أنه ستكون هناك نظرة جديدة لمبدأ التضامن الوطني، مرفوقة بتدعيم إنخراط الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية.

وأضافت كريكو، في لقاء جهوي مع مدراء النشاط الاجتماعي بالناحية الغربية، أن المجتمع المدني والإعلام سيكونان عينا من أعين القطاع.

وأوردت الوزيرة، أنه سيتم مرافقة الفئات المتكفل بها، وتكوينها، بالإضافة إلى إعادة ادماج المسنين في الوسط العائلي.

وبالنسبة للمرأة، قالت كريكو، أن هناك مشروع برنامج عمل على ترقية المرأة وادخالها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكوينها سياسيا من أجل تمثيل نيابي ناجع.

وأعلنت الوزيرة، إنشاء لجنة الحوار والتشاور مع النقابات والجمعيات، قائلة أنها حرصت أن تكون أول لجنة تنشأ في القطاع، هي فتح قنوات الحوار مع الجميع.