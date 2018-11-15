وزيرة التضامن: سنناصف بين الجنسين في سوق العمل

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الدالية غنية، اليوم الخميس، عن التناصف بين الجنسين في سوق الشغل قريبا.

وفي مداخلتها أمام المشاركين في المؤتمر الدولي حول المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية بالعاصمة البحرينية المنامة،

قالت إن هذا يأتي تجسيدا للاستراتيجية الخاصة بالمرأة، قيد الإعداد من طرف وزارة التضامن بدعم من المجلس الوطني للأسرة والمرأة.

وأشارت أن الدولة عناية خاصة لضمان تمدرس كل الأطفال والفتيات خصوصا، بهدف إعداد المرأة لتبوء نفس المناصب كالرجل.

كما أكدت على ترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين لدى الأبناء، من خلال إدماجههم في البرامج المدرسية.

وتشكل نسبة تخرج النساء من الجامعات ومعاهد التعليم العالي التي تتجاوز 65 %، خزانا للكفاءات في شتى المجالات.

وقالت إن أهداف بـرنامج رئيس الجمهورية تتمثل في استدامة مكتسبات المرأة وتعزيزها، لذا سيتواصل دعم تواجدها في مواقع صنع القرار.

وأشارت أن التطلعات المستقبلية، ستتمحور حتما حول تكريس التناصف بين الرجل والمرأة في شتى المجالات التنموية.