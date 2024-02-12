وزيرة التضامن: ضبط كل التحضيرات الخاصة بشهر رمضان

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. أنه تم ضبط كل التحضيرات الخاصة بنشاطات القطاع تحسبا لشهر رمضان القادم.

وأشارت وزيرة التضامن خلال إشرافها على لقاء خصص لعرض برنامج قطاع التضامن الوطني لشهر رمضان 2024. إلى أنه تم ضبط كل التحضيرات للمساهمة في العملية التضامنية. من خلال برمجة عدة نشاطات واتخاذ تدابير موجهة لفائدة الفئات المتكفل بها. على غرار العائلات المعوزة ذوي الاحتياجات الخاصة. الأشخاص المسنين وكذا المرأة الماكثة في البيت.

كما أكدت الوزيرة أن قطاع التضامن الوطني يعمل في إطار التنسيق والتضامن الحكومي مع عدة قطاعات وكذا مع فعاليات المجتمع المدني. حيث أن نشاط الوزارة خلال شهر رمضان يتمثل في المساهمة في المنحة المالية الموجهة لفائدة العائلات المعوزة. و كذا المشاركة في تحديد هذه الفئات بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

و أضافت كريكو، أن نشاط قطاع التضامن الوطني خلال الشهر الكريم يتمثل أيضا في مرافقة المرأة والأسرة المنتجة لعرض منتجاتها في الأسواق الجوارية والتضامنية. مشيرة إلى برمجة العديد من الحملات التحسيسية التي تنظمها مديريات النشاط الإجتماعي عبر الولايات وتنشطها الخلايا الجوارية للتضامن من أجل التعريف بهذه المنتجات قصد مساعدة المرأة المنتجة الماكثة في البيت على الانخراط في الانتاج الوطني”.

و أشارت أيضا إلى أن الوزارة تنظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف خلال الشهر الفضيل. المسابقة الوطنية لحفظ القرآن وترتيله المخصصة لفائدة الأطفال من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة. والمتكفل بهم على مستوى المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع عبر مختلف الولايات.