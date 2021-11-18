وزيرة التضامن: عناية خاصة تحظى بها الطفولة في مخطط عمل الحكومة

أكدت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو. اليوم الخميس، أن فئة الطفولة تحظى باهتمام وعناية خاصة ضمن طيات مخطط عمل الحكومة.

و أبرزت الوزيرة في كلمة لها على هامش الإحتفالات باليوم العالمي للطفل مدى الاهتمام والعناية الخاصة التي تحظى بها الطفولة الجزائرية ضمن طيات التشريعات الوطنية.

ومخطط عمل الحكومة تنفيذا لتعلميات رئيس الجمهورية عبالمجيد تبون وهذا بتوثيق المصلحة الفضلى للطفل في القانون الأسمى للبلاد وترسيخها بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 لاسيما المادة 71 .

إضافة الى دوام التنسيق القطاعي المشترك وتوطيد التواصل مع مختلف المنظمات الأممية لاسيما صندوق الامم المتحدة للطفولة وتبادل الخبرات والمهارات

مع جل الدول الصديقة في مجال ترقية حقوق الطفل.وسقل مواهبه في شتى الميادين لاسيما الابتكار في المجال التكنولوجي ولابداعي.

في السياق ذاته أبدت الوزيرة عزم الوزارة على اعلاء المصلحة الفضلى للطفل كمنبر حيوي يجسد إرساء القناعة بأن البراءة مهدا للمسؤولية وفاعلا تنمويا في كنف التلاحم الإجتماعي.

كما جددت الوزيرة شكرها للوزير الأول خلال اشرافه على هاته الاحتفائية وتقديره لأهمية مرافقة الطفولة وترقية مكانتها ضمت طيات مخطط عمل الحكومة في اطار تضامني حكومي هادف إلى تجسيد هذا المسعى النبيل.

للإشارة، جاء الإحتفال بعيد الطفولة لهذه السنة تحت شعار “الطفولة الجزائرية مثابرة وابداع”، وهذا تحت إشراف الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبدالرحمان.

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