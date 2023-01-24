وزيرة التضامن في الدوحة للمشاركة بالدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

تشارك وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, كوثر كريكو. في أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي سينعقد بالدوحة يومي الأربعاء والخميس.

وحسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، فإن الوزيرة ستعرض خلال هذا اللقاء التجربة الجزائرية. في مجال التكفل وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وسيناقش المشاركون في هذه الدورة بنود مشروع العقد العربي المشترك الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032). والذي يعتبر –يضيف ذات المصدر—إطارا مرجعيا للدول الأعضاء. لتعزيز التشريعات من أجل ضمان حقوقهم وإدماجهم الكامل في المجتمع”.

وأبرز البيان أن “المبادرة اقترحت من طرف الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية. والتي ستسهر على تنفيذه في كل دولة وفقا لإمكانياتها وظروفها وإطارها التشريعي”.

كما أشار إلى أنه “تم اعتماد مشروع التصنيف العربي الموحد للإعاقة, الصادر عن ورشة العمل الثانية. لتصنيف الإعاقة في الدول العربية التي عقدت في شهر جوان الفارط. واعتباره جزءا من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)”.