وزيرة التضامن: مكانة المرأة الجزائرية تعزّزت في الدستور الجديد

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، عن إنطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مكانة المرأة والفئات الهشة وإدماجها في الحركة الإقتصادية.

وقالت كريكو لدى نزولها ضيفة على فوروم الإذاعة، بأن المرأة الجزائرية قطعت أشواطا كبيرة في الكفاءة والجدارة.

وأشارت الوزير، إلى حضور المرأة الجزائرية على المستوى العالمي خاصة من خلال تصدرها المراتب الأولى عالميا.

وأكدت كريكو، بأن الدستور الجديد يعزز حضور المرأة ويثمن كفاءتها بنصه على مبدأ المناصفة في تقلد المناصب والوظائف.

كما أن قانون الإنتخابات الجديد يكرس تواجد المرأة في المجالس المنتخبة.

وفي حديثها عن العنف ضد المرأة قالت الوزيرة، إن مصالحها تختص بالتحسيس والحوار ومحاولة إدماج المرأة والحفاظ على الأسرة.

وكشفت كريكو، أن الجولات التي قادتها رفقة وزير السياحة حملت إنشغالات المرأة الريفية وغيرها من الفئات.

خاصة التسويق والتكوين والتي تضمنها في البرنامج الوطني، الذي تعكف حاليا الوزارة على متابعة مدى تطبيقه.