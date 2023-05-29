قناة النهار وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة بقلم النهار أونلاين نشر في 29 ماي 2023 - 15:18 شارك غرِّد أرسل 30 0 وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/gUJNO اقرأ أيضا تحريات/ زوجة زعيم العصابة تتفق مع أصدقائه للتخلص منه ودفنه.. والسبب الخيانة قناة النهار 23 ماي شوفو حكايتي: أم تفقد إبنها بعد العثور عليه جـ ـثة هامدة بحوض مائي في حادثة أبكت الجزائريين😢😢 قناة النهار 14 ماي مجتمع: رواد مواقع التواصل الإجتماعي يستيقظون على وقع مشاهد مخلفات الأمطار قناة النهار 25 ماي بسكرة / الدرك الوطني يوقف 05 أشخاص يسقون المحاصيل الزراعية بالمياه القذرة قناة النهار 11 ماي شاهد مسلم أناتوف جد متأثر من الهزيمة والإقصاء ويذرف الدموع وعائلته تواسيه قناة النهار 10 ماي "طالع هابط: "سكيكدة ظلمة وزادت جاتها الحملة شاهد الخراب في الولاية قناة النهار 21 ماي هكذا طمأن الرئيس تبون أبناء الجالية الجزائرية في البرتغال بشأن الوضع في البلاد قناة النهار 23 ماي الأعلاف.. الموالون بصوت واحد.. رفع حصة الشعير لإنقاذ الأنعام قناة النهار 13 ماي الجلفة : توقيف 04 أشخاص و حجز شاحنة محملة بالخشب و 05 مناشير أوتوماتيكية قناة النهار 24 ماي البيض / التلاميذ ينهون إمتحانات البكالوريا التجريبية على أمل النجاح في البكالوريا الرسمية قناة النهار 19 ماي