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وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة

بقلم النهار أونلاين
وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة
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وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة.

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