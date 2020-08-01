وزيرة التضامن: نحن واقفون مع الأطقم الطبية في جهادهم ضد وباء كورونا

قالت وزيرة التضامن الوطني وقضايا المرأة كوثر كريك، أن هذا التكريم هو إلتفاتة للطواقم الطبية وارتأينا تكريمهن في عيد الاضحى لنقول لهن نحن معكن في هذا الجهاد.

وأضافت الوزيرة، أن نساء الجيش الأبيض،

منذ بداية الجائحة إنخرطن في دعم الجيش الابيض والقوافل التضامنية والحملات التحسيسية على مستوى مناطق الظل والبدو الرحل، وكذا في مسعى التوعية عن طريق الخدمات الالكترونية كالاشخاص دون ماوى.

وأشارت كريكرو، أن الجيش الابيض يستشير نتائج الخدمات الالكترونية خاصة وأن هناك تفاعل كبير بين الأطباء والأطباء النفسانيين، كما حييت

مجهودات المجتمع المدني انطلاقا من الفطرة التضامنية للشعب الجزائري وبالاخص المرأة الجزائرية.