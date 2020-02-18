وزيرة التضامن: هناك إرادة سياسية صادقة تهدف لنبذ تهميش الطفل وترقية دوره في المجتمع

قالت وزيرة التضامن كوثر كريكو أن الإحتفال بيوم الشهيد والطفل المغاربي تحت شعار تواصل الأجيال هو تجديد للعهد على المضي قدما لبناء جمهورية جديدة.

وأكدت وزير التضامن خلال زيارتها لإحدى دور المسنيين اليوم أن اجتماع الحكومة بالولاة يعكس بصدق الإرادة السياسية في البلاد لنبذ تهميش الطفل وتعزيز مكانته بالمجتمع.

وأشارت ذات المسؤولة إلى أن مشاركة الاطفال في البرلمان العربي خير دليل على تجسيد هذا المسعى.

وبخصوص تنقلها اليوم لزيارة دار المسنين قالت أن هذه الدار هي من تجمع جيل الحاضر والمستقبل، أين أكدت على أنه سيتم تشجيع الجمعيات التي تتكفل بالفئات الهشة وفتح المجال لمن يريد الإنخراط فيها ليتم تحديد استراتيجية لكيفية التكفل بهذه الفئات.