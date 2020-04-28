وزيرة التضامن: وضع ٱلية للتبليغ عن سوء معاملة أو إهمال في حق المسنين

كشفت وزيرة التضامن الوطني كوثر كريكو، أن الوزارة وضعت ٱلية للتبليغ عن أي حالة سوء معاملة أو إهمال في حق الأشخاص المسنين.

جاء هذا خلال لقاء نظمته الوزارة على شرف الأشخاص المسنين بمناسبة احياء اليوم الوطني للمسنين المصادف لـ 27 أفريل من كل سنة، وحضره عدد من الوزراء.

وأضافت الوزيرة أن هذه الآلية هي عبارة عن تطبيق تم اطلاقه على الموقع الإلكتروني للوزارة، يرمي الى رصد و متابعة كل التصرفات السيئة في حق فئة المسنين، ومحاربة كل أشكال التخلي أو سوء المعاملة التي قد تتعرض لها هذه الفئة.

كما يهدف التطبيق كذلك إلى اتخاذ التدابير اللازمة والتراتيب المناسبة في مجال الحماية الإجتماعية وتسمح بضمان التكفل الناجع بهذه الشريحة من المجتمع.

وأفادت الوزيرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من أجل إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الطبية للحفاظ على صحة الأشخاص المسنين.

وفي سياق متصل، كشفت الوزيرة عن مشروع ابرام اتفاقيات لاحقا مع عدة قطاعات وزارية، على غرار قطاع السياحة، تسمح لفئة المسنين الاستفادة من عدة تدابير وامتيازات.

كما اتخذت وزارة التضامن الوطني اجراء بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية لمرافقة المسنين خلال شهر رمضان في حفظ القرآن الكريم.