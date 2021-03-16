وزيرة التكوين المهني:”مشروع البكالوريا المهنية قائم.. ولم يتم إلغاؤه”

قالت وزيرة التعليم والتكوين المهنيين، هيام بن فريحة، إن مشروع “البكالوريا المهنية” قائم ولم يتم إلغاؤه، مشيرة إلى أن المشروع تعطّل بسبب وباء “كورونا“، مؤكدة في ذات الوقت، بأن الوزارة تنتظر الضوء الأخضر لإطلاقه حتى يتمكن الطلبة من الاستفادة منه.

وأوضحت هيام بن فريحة بأن “المشروع عرض على الحكومة، وأن مصالحها انطلقت في وضع البرامج، لكن الظروف الصحية التي تمرّ بها البلاد، أعاقت عملنا”.

وقالت الوزيرة في “فوروم” جريدة “الشعب”، إن تثمين قطاع التكوين والتعليم المهنيين “لا يجب أن يقتصر فقط على تمكين المواطن الجزائري من مزاولة تكوين مهني عالٍ فحسب، بل بضرورة إعادة الاعتبار لكل ما هو مهني، مع التثمين المادي والمعنوي والاجتماعي للمهن التي تتولد عنه”.

من جانب آخر، أشارت هيام بن فريحة، إلى أنه ولأول مرة في الجزائر، تم استحداث منصة تطبيق “مهنتي”، من خلالها يستطيع المتكونون تسجيل أنفسهم بشكل مباشر.

وأكدت الوزيرة على أهمية هذه المنصة من أجل تعميم استخدام الرقمنة وترقية التكوين عن بعد في القطاع، والتحكم في تدفق الوافدين على المنظومة التكوينية من حيث التعداد وأنماط التكوين، موضحة أن “الرقمنة بالنسبة للحكومة تعدّ خيارا استراتيجيا لا يمكن الرجوع عنه، فهو يحلّ الكثير من المشاكل، وبالأخص البيروقراطية، كما أن الإحصائيات الدقيقة التي تقدمها تساهم في إيجاد الحلول”.

كما يسمح تطبيق “مهنتي” بالتحكم في توجيه المتربصين نحو تخصصات تتوافق مع مؤهلاتهم وميولاتهم المهنية، والتمكن أيضا من تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من العمالة المؤهلة التي تضمن تنافسيتها في سوق الشغل.