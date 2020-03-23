وزيرة التكوين تزور ورشات إنتاج وخياطة الكمامات الطبية بخميس الخشنة واولاد موسى

قامت وزيرة التكوين، فريحة هيام، اليوم الإثنين، بزيارة ورشات إنتاج وخياطة الكمامات الطبية من طرف أساتذة الكوين المهني المتطوعين، بكل من حمادي بخميس الخشنة واولاد موسى.

يأتي هذا تشجيعا للمبادرة التضامنية التي قامت بها مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية بومرداس وبدعم من السلطات المحلية، حيث يتم انتاج أكثر من 40 ألف كمامة طبية.

وقد أكدت الوزيرة على اهمية هذا النوع من المبادرات خاصة، داعية الجميع الى التضامن والتعاون، والمساهمة بقدر المستطاع بالوقاية واحترام الاجراءات الاحترازية في مكافحة انتشار كورونا.

كما دعت الوزيرة، أسرة التكوين والتعليم المهنيين إلى المبادرة بهذا النوع من العمل التطوعي، خاصة وأن هذا المنتوج يعتبر أساسيا بالنسبة للطواقم الصحية والأمنية ولجميع من هم في الخطوط الأمامية ضد فيروس كورونا.