وزيرة التكوين تشرف على تنصيب رئيس للديوان وعدة إطارات بالقطاع

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، بتنصيب بولقرون رشيد رئيسا للديوان.

وحسب بيان للوزارة، تقلد بولقرون رشيد عدة مناصب هامة في المنظومة التربوية والتكوينية.

وحضر التنصيب، كل من الأمين العام مراد بلحداد، والاطارات المركزية.

وبعدها، قامت الوزيرة، بتنصيب عدة اطارات بعد ترقيتهم، وجميعهم ينتمون لعائلة التكوين والتعليم المهنيين، حيث قضوا مسيراتهم المهنية في القطاع.

وقد شمل التنصيب الاطارات الآتية أسمائهم: عايش نبيلة مكلفة بالدراسات والتلخيص، وبوعبد الله رابح مكلف بالدراسات والتلخيص، وريغي شريف مدير الدراسات والتعاون.

بالإضافة إلى ابراهيمي عزالدين مدير الدراسات، وعزوق محمد نائب مدير الامتحانات والمسابقات، والعوادة عبد الغني نائب مدير للوسائل العامة.