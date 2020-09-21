وزيرة التكوين تشرف على توقيع اتفاقية شراكة مع جمعية إقرأ لمحو الأمية

أشرفت وزيرة التكوين المهني، بن فريحة هيام، على مراسم توقيع اتفاقية شراكة مع الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “إقرأ”.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة، إن جمعية إقرأ شرفت الجزائر عدة مرات، وتخدم كل أبناء الشعب الجزائري أين ماكانو منذ عقود طويلة.

وأضافت الوزيرة، إن هذه الإتفاقية، تهدف إلى تمكين الحاصلين على الشهادات من جمعية اقرأ من التوظيف.

موضحة إن محو الأمية هو بداية الطريق نحو الاندماج ونحو العمل والمساهمة الاقتصادية والعلمية في المجتمع.

كما كشفت بن فريحة، إنه وبعدما كانت الأمية في الجزائر حوالي 80 بالمائة، بقي اليوم في البلاد 4 ملايين أمي فقط.

وفي الأخير، عبرت الوزيرة عن سعادتها بمشروع الشهادة التأهيلية التي ستمنح للأميين من أجل إدماجهم في المجتمع وفتح فرص العمل لهم، وفرص إنجاز مشاريع مصغرة خاصة بهم.