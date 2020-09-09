وزيرة التكوين تشرف على عملية تسليم أظرفة الأسئلة الخاصة بإمتحانات المسابقة الوطنية

تنطلق، اليوم الاربعاء، على مستوى المعاهد الجهوية للتكوين و التعليم المهنيين المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا على مستوى القطاع.

وأشرفت وزيرة التكوين و التعليم المهنيين، بن فريحة هيام، على عملية تسليم اظرفة الأسئلة الخاصة بامتحانات المسابقة الوطنية للتعيين في المناصب العليا لمديري المؤسسات التكوينية بمقر الوزارة.

حيث سيتم تعيين الناجحين في المسابقة في المناصب العليا التالية مدير معهد وطني متخصص في التكوين المهني، مدير معهد التعليم المهني، مدير مركز التكوين المهني و التمهين.

وسيخصص اليوم الأربعاء للامتحان الكتابي، ليتم بعدها تنظيم الامتحان الشفوي على ضوء نتائج الامتحان الكتابي.