وزيرة التكوين تقف على مدى تطبيق البروتوكول الصحي بمؤسسات القطاع

قامت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية، للمعهد التكنولوجي للصيانة الكهرو ميكانيكية.

وتأتي هذه الزيارة، في إطار التحضير للدخول المقبل لمؤسسات التكوين المهني، والذي سيكون يوم الأحد القادم.

ووقفت الوزيرة، على مدى تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنها لمست إلتزاما كبيرا من كل العمال على تطبيق البروتوكول.

وأكدت بن فريحة، إن قطاعها سيلتزم بتوفير كل وسائل الحماية من الفيروس التاجي، من أجهزة التعقيم ووسائل الحماية، لكل أبناء القطاع وكل العمال.

هذا وثمنت الوزيرة، مساهمة أبناء القطاع في خياطة الكمامات وهو ما سمح بإدخار قسط منها.

وبالنسبة للمتأخرين في التكوين بسبب الجائحة، أشارت بن فريحة إلى إن هناك عدد من الطلبة سيقومون بمناقشة مذكراتهم بمجرد دخولهم، للحصول على شهاداتهم.

مؤكدة بأنه سيتم تكييف البرامج، بالتركيز على الجانب التطبيقي.

أما بالنسبة للدروس النظرية، فهناك منها ما يتم تصويره وتسجيل الحصص، وتقدم للطلبة عبر الوسائل الرقمية.

وفي الأخير، دعت الوزيرة، إلى الحرص على تطبيق البرتوكول الصحي المحدد في المؤسسات التكوينية.