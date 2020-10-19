وزيرة التكوين تكشف عن تطبيق يتابع المسار التكويني للمتربصين

أعلنت وزير التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، اليوم الأحد، عن الانطلاق الرسمي، التطبيقات الجديدة رسميا.

وقالت وزيرة التكوين ، إن القطاع سيكشف عن تطبيق جديد للتسيير البيداغوجي ومتابعة المسار التكويني للمتربصين.

وأوضحت هيام بن فريحة، أن التطبيق هدفه التخفيف من صعوبة التكوين عند للمتربصين، والتحكم في الواردين للقطاع.

واضافت وزير التكوين، أن التطبيق يلبي احتياجات المؤسسات الصناعية، وسيكون وسيلة لتسهيل عمل الإدارة المركزية.

كما سيسهل عملية التحاضر والتكوين عن بعد تماشيا مع الظروف الصحية التي نعيشها.

وفي سياق متصل أشارت بن فريحة، إلى أن إدخال الرقمنة على قطاع التكوين يجعل الحرف تواكب العصرنة.