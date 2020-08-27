وزيرة التكوين تنتقد الإختيار غير السليم لأراضي المشاريع

شددت وزيرة التكوين المهني، هيام بن فريحة، على ضرورة الإختيار السليم لأراضي مشاريع القطاع قبل إنطلاق الأشغال.

وانتقدت الوزيرة، خلال زيارة تفقد لها لأشغال إنجاز مركز التكوين المهني المتخصص في تكنولوجيا الإعلام والإتصال ببلدية الرحمانية في العاصمة، اختيار أراضي غير صالحة لإنجاز المشاريع.

وأوردت الوزيرة: “لا نستطيع الإستمرار هكذا، كلما نقوم بمشروع تخبروننا أن الارض لا تصلح، من البداية اختاروا أراضي وقوموا بوضع مخططات على حساب الأرض، لأنه وبهذه الطريقة سنضيع الوقت والأموال”.

هذا وتباحثت الوزيرة رفقة المسؤولين على بناء المعهد، حول المعاير التي تم الاعتماد عليها لإختبار قطعة الأرض.

وستعطي الوزيرة، إشارة تكملة تهيئة المعهد، يوم الأحد المقبل.

كما ضربت الوزيرة، موعد للعودة للمعهد مع بداية شهر أكتوبر للوقوف على تهيئته.

ورافق الوزيرة، في هذه الزيارة، نسيم وليد، الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، بحضور يوسف بشلاوي الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لزرالدة، نيابة عن نجية نسيب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله.