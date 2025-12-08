وزيرة التكوين تُدشّن المعهد الإفريقي للتكوين المهني ببومرداس

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اليوم الاثنين، على تدشين المعهد الإفريقي للتكوين المهني بحي الساحل بولاية بومرداس، وذلك بحضور سلمى بختة منصوري، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلّفة بالشؤون الإفريقية، ومفوض شؤون التعليم و العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مفوضية الاتحاد الافريقي Gaspard Beniakimbona ، إضافة إلى فوزية نعامة، والي ولاية بومرداس.

ويأتي هذا المشروع في سياق دعم الجزائر لتعزيز التعاون البيني الإفريقي، وترقية الشراكة المهنية. وفق مقاربة عملية تهدف إلى تبادل الخبرات ورفع مستوى التأهيل في مختلف التخصصات التقنية. ويستقبل المعهد منذ بداية شهر نوفمبر دفعات من المتربصين الأفارقة، مستفيداً من طاقة استيعاب معتبرة تبلغ 1000 مقعد بيداغوجي. ما يتيح استقبال متكونين من مختلف الدول الإفريقية في إطار برنامج تكويني متكامل.

حيث يمتاز المعهد بهيكلة بيداغوجية متطورة تضمّ قاعات دروس حديثة مجهّزة بأحدث الوسائل التعليمية، ومخابر تطبيقية بمعايير دولية. وفضاءات مخصّصة للتكوين العملي، مما يجعله مركزاً نموذجياً في التكوين المتخصص، وقادراً على استقطاب طلبة ومتربصين من كامل القارة.

هذا وتتكفّل الجزائر بشكل كامل بالمتكونين القادمين من الدول الإفريقية الشقيقة من حيث الإيواء، الإطعام، والنقل. إلى جانب مبادرة مميزة تقضي بمنح كل متربص حقيبة أدوات مهنية كاملة عند نهاية فترة التكوين، بما يسمح لهم مباشرة مشاريعهم المهنية فور عودتهم إلى بلدانهم.

كما أن تدشين هذا المعهد يمثل إضافة نوعية للمشهد التكويني الوطني، وخطوة إستراتيجية ترسّخ ولاية بومرداس كقطب إقليمي. بارز في مجال التكوين والتأهيل، وتعزّز دور الجزائر كفاعل محوري يسهم في الارتقاء بالمستوى المهني والتقني للشباب الإفريقي.

