وزيرة التكوين تُشرف على حملة للتشجير بمركز “بلقاسم حساين”

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، صبيحة اليوم، على حملةٍ للتشجير نُظّمت على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين “بلقاسم حساين” بالحراش 2.

وحسب بيان للوزارة، جرت هذه العملية بمشاركة واسعة لإطارات القطاع، وأسرة التكوين والتعليم المهنيين من مكوّنين ومتربصين. في جوٍ تميّز بروحٍ تطوعيةٍ عالية ومبادراتٍ بيئية ميدانية. تعبيرًا عن التزام القطاع بالمساهمة الفعّالة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة في سياق الانخراط المؤسساتي لوزارة التكوين والتعليم المهنيين في الجهد الوطني لحماية الغابات ومكافحة التغيرات المناخية.

وكذا ترسيخ ثقافة بيئية لدى المتكوّنين عبر الأنشطة التطبيقية والمشاريع الميدانية. انسجامًا مع التوجهات الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة بهذه المناسبة، على أهمية غرس قيم المواطنة البيئية لدى الشباب. وتشجيعهم على المشاركة في المبادرات الخضراء داخل المؤسسات التكوينية. باعتبارهم الفاعلين المستقبليين في حماية البيئة وبناء اقتصاد وطني مستدام.