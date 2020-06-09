وزيرة التكوين تُوقع اتفاقية مع الوزير المنتدب المكلف بالحاضنات

أشرفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، والوزير المنتدب المكلف بالحاضنات، ضيافات نسيم، أمس، للتوقيع على اتفاقية إطار بين القطاعين.

وحسب بيان للوزارة، تهدف الاتفاقية إلى العمل على تكوين حاملي المشاريع في التخصصات المعنية بتجسيد مشاريعهم.

وسيقوم قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بضمان التكوين المتخصص لفائدة الشباب الذين هم بصدد إنشاء مؤسساتهم المصغرة.

من جهتها، ترافق وزارة المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، خريجي التكوين والتعليم المهنيين، وتساعدهم على إنشاء مؤسساتهم المصغرة.

وتمكنهم من الاستفادة من الامتيازات التي توفرها الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب “ANSEJ”.