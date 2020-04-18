وزيرة التكوين: خياطة أزيد من مليون و400 ألف كمامة طبية معقمة وفق المعايير الدولية

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، اليوم السبت، أنه تم خياطة أزيد من مليون و400 ألف كمامة طبية معقمة وفق المعايير المعمول بها دوليا.

وأوضحت الوزيرة على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادتها الى مراكز التكوين المهني بالعاصمة، رفقة وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أنه تم خياطة هذه الكمامات من طرف أساتذة وعمال قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بطريقة تطوعية.

ويسهر المتطوعون من أساتذة مكونون وعمال ومسؤولون على انجاز إلى جانب الكمامات، ألبسة واقية، وأقنعة بلاستيكية وأنفاق التعقيم.

من جانب آخر، اطلقت الوزارة مشروعا آخر يتمثل في دروس الدعم الموجهة لفائدة متربصي وتلاميذ التكوين والتعليم المهنيين، حيث تكون مقسمة بين الجانب النظري وفيديو يشرح بالتفصيل الجانب التطبيقي للدرس.

وسيتم بث هذه الدروس في القناة السادسة التابعة للتلفزيون الجزائري.