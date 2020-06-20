وزيرة التكوين: كل من لديه حق في السكن الوظيفي سأقف معه حتى الحصول عليه

الوطني
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وزيرة التكوين: كل من لديه حق في السكن الوظيفي سأقف معه حتى الحصول عليه
بقلم نسرين محفوف

أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، اليوم السبت، أنها ستقف الى جانب كل من لديه حق في السكن الوظيفي، حتى يحصل عليه.

وصرحت خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها الى ولاية بسكرة  أن ملفات السكنات الإلزامية سيتم للتكفل بهم بصفة كلية وفق ما تنص عليها النصوص الثانوية وفي شفافية مطلقة.

وأفادت بن فريحة أن التنصيب الرسمي للجنة السكنات الالزامية، جاء لغرض إعطاء كل ذي حق حقه، مشيرة أنه سيتم الانطلاق في معالجة الملفات قريبا.

وقد نصبت أول أمس الوزيرة، اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات السكنات الإلزامية.

وتسهر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات السكنات الإلزامية على التطبيق الصارم للنصوص المتعلقة بكيفيات شغل المساكن الإلزامية وشروط الاستفادة وضبط اليات توزيعها وفق القانون.


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