وزيرة التكوين: نسعى لتلبية احتياجات كل القطاعات الإقتصادية من اليد العاملة

أكدت وزيرة التكوين المهني، هيام بن فريحة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لتلبية احتياجات كل القطاعات الاقتصادية عبر الوطن من خلال تكوين اليد العاملة المؤهلة.

وأوردت الوزيرة، خلال زيارة إلى المعهد الوطني المتخصص في السياحة والفندقة ببومرداس رفقة وزير الصيد البحري، إن تلبية احتياجات كل القطاعات الاقتصادية عبر الوطن، هي من الأهداف الإستراتيجية لقطاع التكوين.

وكشفت بن فريحة، أن قطاعها يحرص على تحديد الاحتياجات الخاصة بقطاع الصيد البحري عبر كل ولايات الوطن، حتى الصحراوية منها و المتواجدة في الهضاب العليا التي تطور نشاط تربية المائيات.

هذا وتشارك الوزيرة، في الورشة التقنية للتكفل بالتكوين في قطاع الصيد البحري.

والهدف من هذه الورشة التقنية هي تغطية الاحتياجات من التكوين على أساس الشهادة في مجالات النشاطات الصيفية ومنتجات الصيد البحري.

ومن جهته، كشف والي بومرداس، خلال مشاركته في هذه الورشة، أنه قد تم تكوين 300 فلاح في تربية المائيات، و260 صياد تم تكوينهم في مختلف مهام الصيد البحري.