وزيرة الثقافة.. أشكر الرئيس تبون على تجديد الثقة وأسعى إلى تكريس المشاريع الثقافية

عبّرت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجديده الثقة فيها.
وجددت وزيرة الثقافة، رغبتها ومسعاها في تكريس مشروع ثقافي مبني على ثوابت الأمة ومؤطر برؤى الاقتصاد.
وقالت بن دودة “هو تكليف نتقاسمه من أجل الثقافة، وباب الاقتراح والمبادرة مفتوح للجميع”.
#تجديد_الثقة_مضاعفة_التكليف
أشكر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تجديده الثقة في شخصي، وأجدد رغبتي ومسعايا في تكريس مشروع ثقافي مبني على ثوابت الأمة ومؤطر برؤى الاقتصاد.
هو تكليف نتقاسمه من أجل الثقافة، وباب الاقتراح والمبادرة مفتوح للجميع.
— Malika Bendouda (@BendoudaMalika) February 21, 2021
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