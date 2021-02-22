وزيرة الثقافة.. أشكر الرئيس تبون على تجديد الثقة وأسعى إلى تكريس المشاريع الثقافية

عبّرت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تجديده الثقة فيها.

وجددت وزيرة الثقافة، رغبتها ومسعاها في تكريس مشروع ثقافي مبني على ثوابت الأمة ومؤطر برؤى الاقتصاد.

وقالت بن دودة “هو تكليف نتقاسمه من أجل الثقافة، وباب الاقتراح والمبادرة مفتوح للجميع”.