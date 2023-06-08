وزيرة الثقافة: إطلاق مشروع إنجاز المركز الوطني للأرشيف السنمائي ورقمنته قريبا

أعلنت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، أنه سيتم إطلاق مشروع إنجاز المركز الوطني للأرشيف السنمائي ورقمنته قريبا. بالإضافة كذلك إلى إطلاق دفتر شروط لاستغلال قاعات السنما من طرف الخواص.

وقالت وزيرة الثقافة في كلمة لها خلال حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، أن الفنون البصرية والسينما نالت إهتماما من الرئيس ونبارك للفنانين صدور المرسوم القاضي بانشاء المعهد العالي للسنما بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي. بالإضافة كذلك إلى ميلاد قانون الصناعة السينيماتوغرافية الى جانب تنظيم المهنة وتحقيق المقاربة السنمائية في المجال الفني.

وأضافت وزيرة الثقافة، أنه يتم تهيئة المدينة السنمائية بتنيكوكو وفق المعايير الدولية لاستغلالها في تصوير الافلام السنمائية للحفاظ على الذاكرة السنمائية. كما سيتم إطلاق مشروع إنجاز المركز الوطني للأرشيف السنمائي ورقمنته.

وعملا لتحفيز الإستثمار في المجال السنمائي، أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه تم إطلاق دفتر شروط لاستغلال قاعات السنما من طرف الخواص. وكذا مرافقة ودعم مستثمرين في إنجاز إستثماراتهم السنمائية. بالأإضافة كذلك إلى دعم الكتاب والنشر الى جانب البرنامج السنوي ودعم الناشرين تم الاهتمام بنشر كتب البراي بـ 9 آلاف نسخة من كتب البراي والعملية تصل الى 18 ألف كتاب.