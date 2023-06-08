وزيرة الثقافة: إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي للفنانين

أعلنت وزيرة الثقافة صورية مولوجي، عن إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين قريبا.

وقالت وزيرة الثقافة في كلمة لها خلال حفل تكريم المتوجين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب “علي معاشي”، أن الدولة لم تتواني في دعم الفنانين الجزائريين. من خلال دعم المشاريع الثقافية من خلال الفعاليات الدولية دعم ورعاية ومساهمة الجمعيات الخاصة والناشئة. مشيرة إلى أن مشروع القانون الأساسي للفنان بلغ شوطه الأخير وهو ثمؤة نقاشات من قبل أهل الفن وهو من بين الإلتزامات لرئيس الجمهورية لتعزيز الثقافة والأنشطة الثقافية وتثمين مهنة الفنان وكل القائمين في مجال الثقافة ووضع الفنانين.

كما أشارت وزيرة الثقافة، إلى أنه تم إقتراح نظام الحماية الإجتماعية الخاص بالفنان لاستفادته من الحماية الإجتماعية والتأمين والرعاية الصحية ونظام التقاعد. بالإضافة كذلك إلى إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الصادرة في مجلس الوزراء المتضمنة ضرورة وضع آليات للتكفل الاجتماعي بالفنانين والمبدعين عرفانا لما يقدموه للجزائر.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن الرئيس أولى عناية لفئة الفنانين والمثقفين حماة ذاكرة الوطن وهويته الأصيلة. مشيرة إلى أن الرئيس أولى عناية بقضايا الفنانين وحرصه على مشاركتهم الابداع. كما أسدى الرئيس تعليمات لانشاء الثانوية الوطنية للفنون “علي معاشي” بالتنسيق بين وزارة الثقافة والتربية الوطنية وخلق بكالوريا خاصة بالفنون.

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