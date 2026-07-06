وزيرة الثقافة: إطلاق مشروع قاعة العروض الكبرى يعكس عناية ومرافقة رئيس الجمهورية

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودوة، أن العناية والمرافقة الكريمة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. تتجلى من خلال حرصه على إطلاق مشروع ريادي في مجال العروض الفنية الاحترافية والكبرى.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قاعة العروض الكبرى بالجزائر العاصمة، يعد بنية تحتية عصرية تليقُ بالجزائر وتتّسعُ لأمانة الأجيال، وصرحٌ فني متميز يصمم بمقاييس دولية تنافسية ليرتقي بالمنشآت الثقافية الوطنية نحو الصدارة. بفضل تقنياته الحديثة، وبقدرته الاستيعابية الضخمة، المقدرة باثني عشر ألف 12000مقعد.

مشيرة أن هذا القطب الأكبر في إفريقيا، سيكون الحاضنة الأبرز لأكبر العروض والانتاجات الفنية العالمية في قلب العاصمة، تمهيداً لتعميم هذه المنشآت المربحة التي تسمح بإدماج الثقافة والفنون في خطط الاقتصاد الجزائري.

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