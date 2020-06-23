وزيرة الثقافة: إعادة بعث المسرح المدرسي وكتاب الطفل

إستقبلت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، اليوم الثلاثاء مريم شرفي، مفوضة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

وأكدت وزيرة الثقافة، اهتمامها البالغ في إرساء تعاون مثمر مع الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، من خلال عديد المشاريع أهمها إعادة بعث المسرح المدرسي، وكذا كتاب الطفل، والاهتمام بالتكوين الفني والثقافي.

من جانبها دعت مريم شرفي، وزارة الثقافة لتكون شريكا للمبادرات التي تهدف إلى ترقية الذائقة الثقافية لدى الطفل الجزائري.