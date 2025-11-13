وزيرة الثقافة: إنشاء مدن سينمائية في الجنوب لجعل الفنون في متناول كل الجزائريين

أكدت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، اليوم الخميس أن إنشاء مدن سينمائية في جنوب البلاد يعد ترجمة فعلية لسياسة الدولة الثقافية الرامية إلى دمقرطة الإبداع.

وأشارت بن دودة، لدى إشرافها على وضع حيز الخدمة مركزا للسينما بدائرة تينركوك في إطار زيارة عمل لتيميمون. إلى أن إنشاء مدن سينمائية بجنوب البلاد يعد ترجمة فعلية لسياسة الدولة الثقافية الرامية إلى دمقرطة الإبداع. وكسر مركزية الفعل الثقافي، وجعل الفنون في متناول كل الجزائريين.

وأضافت الوزيرة أن هذا الفضاء الذي خضع لعملية تهيئة ويسيره المركز الجزائري للسينما. يعتبر أحد الفضاءات الجاهزة للإنتاج السينمائي، مما يجعل تيميمون ولاية سينمائية بامتياز. كما أن تيميمون توجت باستضافة المهرجان الدولي للفيلم القصير، الذي سيفتتح مساء اليوم. وسيتمكن الضيوف من زيارة مختلف الفضاءات للتعرف على إمكانيات الإنتاج السينمائي التي تزخر بها الجزائر.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن هذا الحدث الثقافي يبلور رؤية تهدف إلى جعل الجنوب وجهة سينمائية وطنية ودولية. واستثمار مقوماته الطبيعية في سياسة تشييد مدن سينمائية كخيار استراتيجي لبناء صناعة سينمائية حقيقية مستدامة. تخلق مناخا ملائما للإنتاج وتفتح فرصا وآفاقا للإقتصاد الإبداعي في قلب الصحراء.

كما أكدت الوزيرة على دعم دائرتها الوزارية لاحتضان تيميمون للمهرجان الدولي للفيلم القصير في طبعته الأولى، والذي يستضيف وجوها سينمائية من 31 دولة، مما يشكل منصة لدعم المواهب الجديدة وتشجيع المنتجين والمخرجين أصحاب الأعمال الأولى انسجاما مع الإستراتيجية الوطنية التي تضع الشباب في قلب المشروع الثقافي والتنموي للدولة. وتفعيل دور السينما لتكون لغة جامعة وأحد محركات التنمية.

وخلال هذه الزيارة، أشرفت الوزيرة على تدشين مقر مديرية الثقافة والفنون لولاية تيميمون، وعاينت مشروع إنجاز المركز الثقافي للولاية. كما أشرفت على تسليم قاعة السينما لمدينة تيميمون لصالح المديرية الولائية للثقافة والفنون، حيث ستحتضن عروضا سينمائية في إطار المهرجان الدولي للفيلم القصير.

