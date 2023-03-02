وزيرة الثقافة: افتتاح متحف رقمي بالتعاون مع مؤسسة ميترو الجزائر قريبا

أشرفت صبيحة اليوم بقصر الثقافة “مُفدي زَكرياء” وزيرة الثقافة والفنون صُورية مُولوجي. رفقة ياسين وَليد وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة. على الإفتتاح الرسمي لتظاهرة “Algeria web 3” “الفن في زمن الإفتراضي”.

وستدوم التظاهرة ليومين كاملين وستجمع نخبة من الشباب الجزائري المهتم بمجال المؤسسات الناشئة. الرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والإتصال.

كما عَرّجت وزيرة الثقافة إلى تجربة الوزارة في مقاربة ولوج تجربة الرقمنة على مستوى الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية.

وماتزال العملية متواصلة إلى غاية تحقيق نسبة مكتملة، وإلغاء التعامل الكلاسيكي إلاّ في الضرورة القصوى. مشيرةً إلى استعداد وزارة الثقافة والفنون لمرافقة المشاريع ذات الطابع الثقافي والفني والتراثي من خلال الإستشارة. الدعم والتوجيه، وهذا تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عَبد المَجيد تبّون. القاضية بتشجيع المؤسسات الناشئة وبلوغ النسبة المنشودة منها لخدمة الإقتصاد والمساهمة في عملية التنمية.

كما استشهدت وزيرة الثقافةبالمتحف الرقمي الذي سيتم إفتتاحه قريباً بالتعاون مع مؤسسة “ميترو الجزائر” على مستوى محطة ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة. وهو متحف يقدم خدمات رقمية وجولات إفتراضية.

كما سَيكتشف الشباب المشارك في هذا الحدث، العديد من التجارب الناجحة والفرص. والمستجدات في مجال المؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من المحاضرات والمعارض المقامة بالمناسبة.

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