وزيرة الثقافة: الارتباط بين المجالات العلمية والإنتاج الثقافي وجهان لعملة واحدة

شَاركت اليوم الإثنين، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، بقصر الثقافة مفدي زكرياء، في لقاء تحت عنوان “الندوة”. يجمع أبرز الجامعيين الجزائريين المقيمين بالخارج. برعايةٍ من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ووزارة الثقافة والفنون. وهذا بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بشؤون التربية والتعليم العالي. وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إطارات الدولة من مختلف المؤسسات وجمع من الطلبة والمهتمين.

وعبرت وزيرة الثقافة والفنون في كلمةٍ لها بالمناسبة، عن أملها في أن نستفيد من هذه الخبرات والتجارب. في مجال الثقافة والفنون وكل ما يتصل بهما. اعتبارًا بأن الارتباط بين المجالات العلمية والانتاج الثقافي أوثق مما نتصور. وربما هما وجهان لعملة واحدة.

ولعلّ تجسير هذه الجهود -تضيف وزيرة الثقافة- سيسمح بتكامل فعال يرفع حالة الوعي. بقداسة المعرفة وصناعة الجمال والفن في مجتمعنا، ويرتقي به إلى الرشادة والأمن العلمي.

وكان اللقاء ثريًا بالنخب الجزائرية المُقيمة في المهجر وداخل الوطن، والتي تصنع أمجاد أعرق المؤسسات الجامعية والشركات العالمية.

كما ستكون المحاضرات فرصة إستثنائية لتبادل الأفكار حول كيفيات خلق جسور تواصل متينة. بين نخبنا العلمية في الخارج والفاعلين في مختلف المجالات بالجزائر.