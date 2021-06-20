وزيرة الثقافة.. “البكالوريا.. حلم الآباء والأبناء”

تمنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة النجاح والتوفيق للممتحنين في شهادة البكالوريا اليوم الأحد. وكتبت بن دودة على الصفحة الرسمية للوزارة على الانستغرام: “حلم الآباء والأبناء عتبة الاختيارات..”.

وأضافت، “الحلم الذي يتشارك فيه الآباء والأبناء والأساتذة هو شهادة البكالوريا، إنّها اللّحظة الفارقة لاختبار الخيارات”. مؤكدة:”أجواء البكالوريا ما تزال خاصّة جدّا عندنا، المدن ترتدي صرامة المترشحين الذين يتوجّهون نحو مراكز الامتحان يمزجون الخوف بالرّجاء. “أتمنّى النجاح لطلبتنا المقبلين على البكالوريا، وأن يجتازوا الامتحان في أفضل الظّروف، بعيدا عن الخوف قريبا من الثقة والهدوء.”