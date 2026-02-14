وزيرة الثقافة: التراث الأندلسي يمثل فصلاً جوهرياً في تاريخ الأمة الجزائريّة

​أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، على الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى الدولي “التراث الموريسكي في الجزائر: ذاكرة وهوية مشتركة”، المنظم بقصر الثقافة “محمد العيد آل خليفة”، أين أكدت أن التراث الأندلسي يمثل فصلاً جوهرياً في تاريخ الأمة الجزائريّة.

ويأتي هذا اللقاء العلمي الرفيع كفاتحة لعهد جديد من التقاليد الثقافية التي تهدف لإعادة الاعتبار لتراثنا وحضارتنا. وتسخير كافة الإمكانيات لترسيخ مكانة قسنطينة كعاصمة ثقافية بامتياز.

​وتضمن برنامج الافتتاح وقفات عرفان وتقدير لنخبة من القامات العلمية والفكرية التي أفنت جهودها في البحث وصون الذاكرة. وعلى رأسهم المؤرخ التونسي المتميز الأستاذ عبد الجليل التميمي. والدكتور عبد الله حمادي، والمؤرخ ناصر الدين سعيدوني. والدكتورة فاطمة الزهراء قشي، وذلك بحضور متميز للأديبة الكبيرة زهور ونيسي.

وشددت الوزيرة في كلمتها على أن التراث الأندلسي يمثل فصلاً حضارياً جوهرياً في تاريخ الأمة الجزائريّة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ. مؤكدةً التزام القطاع بمواصلة تنفيذ المشاريع التي تعيد للمدينة بهاءها العريق.