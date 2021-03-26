وزيرة الثقافة: الجزائر حريصة على تطوير الإبداع الفني

كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، أن الحكومة تلتزم بتعميم الفعل الثقافي، بواسطة إستخدام كافة الوسائط التكنولوجية الجديدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكدت الوزيرة أمام نظرائها الأفارقة، حرص الجزائر على تطبيق التوصيات الخاصة ببرنامج عمل الإتحاد الأفريقي المتعلقة بتطوير الإبداع الفني ووضع الفنانين.

وخلال مشاركتها في المنتدى الإفتراضي الثاني لوزراء الثقافة لدول الاتحاد الإفريقي، أبرزت بن دودة تداعيات جائحة كورونا على قطاع الثقافة في الجزائر.

واستعرضت الوزيرة تجربة الجزائر خلال فترة الجائحة في بث الأعمال الفنية والأدبية، وتنظيم مؤتمرات افتراضية حول التراث.

وأوضحت بن دودة، أن هذه البرامج والنشاطات الإفتراضية سمحت بـإعادة إكتشاف أعمال لم تكن معروفة.

ولفتت الوزيرة، إلى اكتشاف مواهب وأفكار جديدة، فيما يخص الإبداع الفني، كما أبانت عموما على قدرة كبيرة في مواجهة الجائحة.

وأكدت الوزيرة سعيَ الجزائر الحثيث إلى تطوير الفنون الحية خاصة السينما والمسرح.

و اعتبرت بن دودة، أن هذه القطاعات هي أحد فرص تنمية التعابير الثقافية والشعبية والتراثية في الجزائر.

وقالت الوزيرة، إن المنتدى فرصة أيضا لتبادل الخبرات بين الدول الأفريقية.